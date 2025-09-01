Salvini,francesi nervosi, pesa il debito per investimenti

agenzia

Segretario Lega, "con noi al governo mai soldati in Ucraina"

ANCONA, 01 SET – “I francesi sono nervosi: il peso del debito è più pericoloso per gli investimenti rispetto al nostro. Convocano a Parigi per parlare di future guerre. Noi facciamo di tutto per armare la diplomazia non i carri armati”. Così il leader della Lega e vice premier Matteo Salvini durante la presentazione sul Monte Conero a Sirolo (Ancona) dei candidati della Lega alle Regionali, alla presenza del candidato governatore Francesco Acquaroli che corre per la riconferma. “La fine della guerra in Ucraina – ha sottolineato Salvini – salverà tante vite e aprirà commerci per tanti imprenditori che vogliono continuare a lavorare. I governi di sinistra in Europa parlano di mandare i soldati: su una cosa non transigo, – ha concluso – finché sono al governo non ci sarà un solo soldato a combattere in Ucraina. Non siamo in guerra e non vogliamo esserlo”. “A Parigi sono parecchio nervosi, – ha detto ancora Salvini – un giorno convocano gli ambasciatori, il giorno dopo attaccano governi come quello italiano su un sistema fiscale che è assolutamente normale”.

