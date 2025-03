Salvini,ok educazione sessuale a scuola ma no ideologia alla Zan

agenzia

Per ragazzi over 14.Sì a stretta contro discriminazioni sessuali

ROMA, 06 MAR – “Siamo pronti domattina a parlare di educazione alla sessualità nei licei per i ragazzi dai 14 anni in su e di incrementare le pene per chi aggredisce in base all’orientamento sessuale e diciamo sì alla libertà educativa, che significa il diritto di dire sì o dire no. Imporre asterischi o la schwa o i corsi che portano confusione, quello no, quella è ideologia”. Così il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini alla presentazione di un libro sul gender del deputato leghista Rossano Sasso, che si è svolta a Montecitorio. Salvini ha ribadito di essere d’accordo se “il Parlamento riprendesse senza ideologia alla Zan, che voleva creare una marmellata unica” il tema dell’educazione sessuale, accanto alla lotta contro chi discrimina in base all’orientamento sessuale aumentando pene e sanzioni. “La voto domattina”, ha aggiunto. “Mi piacerebbe che i nostri figli, da professionisti non ideologizzati, capissero cosa si rischia se non si adottano alcune precauzioni, piuttosto che cercarselo sui siti porno, su Tik tok o su Instagram – ha spiegato – Ci riteniamo più moderni e più aperti rispetto ad altri che usano la sessualità per fare propaganda politica”. Quindi ha concluso: “Fare il pro Pal con le bandiere della Palestina inneggiando ad Hamas e fare il sostenitore della comunità lgbt, o ci sei o ci fai”.

