Sammartino, neoassessore all’Agricoltura, giurerà all’Ars domani

Regione Siciliana

Al posto del dimissionario Salvatore Barbagallo

Giurerà all’Ars domani pomeriggio il neo assessore all’Agricoltura Luca Sammartino, nominato dal presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, al posto del dimissionario Salvatore Barbagallo. «Luca Sammartino torna nella giunta di governo della Regione. Il presidente Renato Schifani lo ha nominato oggi nuovo assessore all’Agricoltura, allo Sviluppo rurale ed alla Pesca mediterranea. Domani giurerà in Aula». Lo dice Salvo Geraci, capogruppo della Lega all’Ars.