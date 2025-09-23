Sammartino giura come assessore regionale all’Agricoltura: «Estraneo ad accuse di corruzione»

Sicilia

Luca Sammartino ha giurato all’Ars, come prevede lo statuto, dopo aver ricevuto la delega all’Agricoltura. Sammartino ricopre anche la funzione di vice presidente della Regione. In aula è presente il governatore Renato Schifani. Dopo il giuramento il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, ha sospeso la seduta e ha convocato i capigruppo.

«Ho sofferto per questi 17 mesi, sono certo che alla fine di questo procedimento penale la verità verrà fuori, così come è venuta fuori in altri procedimenti penali che purtroppo hanno i loro tempi. I tempi li detta la giustizia. Riconfermando la totale e assoluta estraneità ai fatti e la piena fiducia nella magistratura attendo come ogni cittadino», ha commentato Sammartino, rispondendo ai giornalisti nella sala stampa di Palazzo dei Normanni sui due presunti casi di corruzione nell’ambito dell’inchiesta Pandora per cui è stato rinviato a giudizio dal gip di Catania.

«Quella per il ritorno di Luca Sammartino nella giunta regionale non è soltanto la soddisfazione per un autorevole collega di partito o la gioia di un amico che ha imparato a conoscerlo e a stimarlo, ma è soprattutto la consapevolezza che nel governo Schifani sia tornata una persona competente, appassionata e politicamente raffinata». Così Raffaele Stancanelli, europarlamentare della Lega, sul rientro di Sammartino nella giunta regionale di Renato Schifani.«Per questo, nel dargli il bentornato e nell’augurargli buon lavoro nei ruoli di assessore all’Agricoltura e di vicepresidente della Regione – aggiunge – condivido con Luca la serena consapevolezza che la Lega, come sempre, ha fatto una scelta di qualità, mettendo la persona giusta nel posto giusto.

E anche Nino Germanà, segretario regionale della Lega in Sicilia, dà il suo benvenuto al collega di partito. «Torna alle sue funzioni di assessore e di vice presidente della Regione Luca Sammartino, al quale auguro un proficuo lavoro nel solco dell’attività che aveva già posto in essere dalla nomina all’indomani delle Regionali del 2022».