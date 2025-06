Sanità, Conte: «Allarme per notizie da Sicilia, M5S domenica a Palermo»

Partiti

"La risposta non può essere quella di Meloni: investimenti in sanità rispetto al Pil ai minimi da 18 anni, provvedimenti sulle liste di attesa fermi e fallimentari"

“Un giro di mazzette e appalti nella sanità per 130 milioni mentre le persone aspettano anche 8 mesi per un referto su un tumore. Le notizie che arrivano dalla Sicilia sono uno specchio allarmante del disastro della sanità in tutto il Paese che sta peggiorando e peggiorerà con i nuovi tagli: o si agisce o non si torna indietro”. Lo scrive sui social Giuseppe Conte.

“La risposta non può essere quella di Meloni: investimenti in sanità rispetto al Pil ai minimi da 18 anni, provvedimenti sulle liste di attesa fermi e fallimentari. E a fronte di mani di comitati d’affari sulla sanità si indeboliscono le norme che combattono la corruzione. Noi domenica scendiamo in piazza in Sicilia, a Palermo, ma dovremo mobilitarci in tutto il Paese, in tutte le istituzioni. Fermiamo questo disastro”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA