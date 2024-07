Sanità e liste d’attesa, la Regione annuncia accordo con privati da 13,5 milioni di euro

Politica

Si cerca anche un aiuto per le emergenze: il governo siciliano pronto a firmare l'accordo

Pronto un nuovo accordo tra Regione siciliana e privati della Sanità. Si tratta di «13 milioni e mezzo di euro destinati alle liste d’attesa e avremo anche un’ampia collaborazione da parte dei privati anche sul fronte delle aree di emergenza». A dirlo è Salvatore Iacolino, dirigente generale dell’assessorato alla salute, in mattinata, a margine del convegno «Attuazione del Dm 77/2022 per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nella Regione Sicilia», in corso al Camplus Guest di Palermo. «La prossima settimana – aggiunge Iacolino – sarà firmato l’accordo con i privati per il cosiddetto ‘aggregatò al budget 2024, ci sarà domani un incontro che prelude alla definizione dell’accordo che chiuderemo in tempi brevi e che si sostanzierà in un’ampia collaborazione della sanità privata».

Privati anche nelle emergenze

Secondo quanto dichiarato da Iacolino, questo accordo servirà anche «per garantire risposte tempestive qualora i pronto soccorso delle aziende sanitarie ed ospedaliere dovessero avere difficoltà da accogliere un paziente, il pronto soccorso si occuperà della sua prima stabilizzazione e l’azienda poi, se ci dovessero essere le condizioni, lo trasferirà nella struttura privata per la prosecuzione delle cure. Questo servirà a decongestionare i pronto soccorso». Il dirigente generale della Sanità siciliana ha, inoltre, annunciato che un milione e mezzo sarà destinato «ad eliminare i viaggi della speranza relativi ai trapianti di cornea e miodollo», mentre «per abbattere le liste d’attesa abbiamo complessivamente a disposizione 41 milioni. Il tema delle liste d’attesa si collega alla revisione della rete ospedaliera, ad un potenziamento dei pronto soccorso anche attraverso l’apporto delle strutture private».

L’assessore Volo punta alla medicina territoriale