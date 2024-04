Schifani su liste d’attesa e carenze di medici: «Occorre lavorare con rigore sui Lep»

Sicilia

Il presidente della Regione Siciliana è intervenuto nel corso di un incontro sul tema della salute come diritto fondamentale

«Il tema della sanità appartiene al novero delle competenze concorrenti dell’articolo 117 della Costituzione. Da ciò nasce una sanità diversa da regione a regione. Questo è un punto strutturale, con una conseguenza tangibile, ovvero che, per fare un esempio, in Lombardia abbiamo un modello organizzativo diverso rispetto alla Sicilia. Dunque affrontare con grande rigore il tema dei Lep, come stanno facendo Antonio Tajani e Forza Italia, nel percorso dell’autonomia differenziata è un punto fondamentale». Così il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, nel corso del convegno «La salute come fondamentale diritto per una riforma della sanità», promosso da Forza Italia alla Camera dei Deputati.