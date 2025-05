Santa Rita attende Leone XIV, ‘l’invito è già partito’

agenzia

'Prima o poi tornerà', assicura il rettore della Basilica

CASCIA (PERUGIA), 09 MAG – “Santa Rita lo attende e l’invito è già partito”: padre Giustino Casciano, rettore della Basilica di Santa Rita da Cascia, rivolge un caloroso appello a Papa Leone XIV, primo Pontefice proveniente dall’Ordine di Sant’Agostino, perché torni nel luogo caro alla santa delle cause impossibili. “Il Santo Padre conosce bene Cascia – spiega all’ANSA Casciano – ed è stato qui anche lo scorso anno per la festa del 22 maggio. Sappiamo che ora dovrà iniziare il suo ministero, ma siamo certi che prima o poi tornerà ad onorare Santa Rita”. Per la comunità agostiniana e per i devoti della santa umbra, l’elezione di un Papa agostiniano rappresenta un momento storico. “È la prima volta nella storia della Chiesa – sottolinea il rettore – che un figlio di Sant’Agostino viene chiamato a essere successore di Pietro”. Un legame che si fa ancora più profondo nella scelta del nome: “Leone XIV succede simbolicamente a Leone XIII, il Papa che proclamò Santa Rita ben 125 anni fa”, sottolinea il religioso. A Cascia l’elezione è stata accolta con grande emozione. “Giovedì sera è stata una festa indescrivibile qui in convento – racconta padre Giustino -, con fedeli, autorità, tutti, che si sono uniti nel ringraziare il Signore per questo nostro fratello che la Provvidenza ha chiamato al soglio pontificio”. Padre Casciano ha seguito da vicino il percorso del cardinale Robert Francis Prevost, ora Leone XIV. “Me lo sentivo – confida – e avevamo incluso questa intenzione nella supplica di mezzogiorno alla Basilica, chiedendo per intercessione di Santa Rita che fosse scelto un agostiniano. L’ho detto più volte: sarà padre Prevost il prossimo Papa”. Il profilo del nuovo Pontefice, secondo il rettore, è quello di un uomo “vicino alla gente, riservato, ma capace di ascolto e aperto alle necessità del mondo”. Missionario, multilingue, preparato, Leone XIV rappresenta per padre Giustino “la persona giusta nel momento giusto, scelta con l’aiuto della Madonna del Rosario di Pompei e della Madonna della Grazia, tanto cara agli agostiniani”. Le prime parole del neoeletto Papa, un accorato richiamo alla pace, risuonano come un segnale forte. “È la missione più urgente – conclude padre Casciano – Fermare i conflitti aperti, prevenire nuove guerre: la pace è il primo dono del Risorto. E noi, con la preghiera e il Rosario, continueremo a sostenerlo in questo cammino”. Intanto a Cascia continua il pellegrinaggio quotidiano dei devoti di Santa Rita, particolarmente felici per l’elezione del nuovo Pontefice: “Saprà guidare la nostra Chiesa, saprà essere vicino a chi soffre”, hanno detto in tanti.

