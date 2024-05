Santalucia (Anm), valuteremo lo sciopero sulla riforma

agenzia

Riunita subito la Giunta esecutiva

ROMA, 29 MAG – “Ogni iniziativa verrà valutata dagli organi collegiali”. Così il presidente dell’Anm, il sindacato delle toghe, risponde all’ANSA in merito all’eventuale annuncio di sciopero da parte dell’Associazione nazionale Magistrati, che ha riunito urgentemente la Giunta esecutiva centrale oggi pomeriggio, con l’ordine del giorno sull’approvazione del Consiglio dei ministri del disegno di legge costituzionale in materia di ordinamento giurisdizionale e per l’istituzione della Corte disciplinare.

