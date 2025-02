Più che sui dati (confortanti: il turismo nel 2024 ha pesato per il 10,8% del Pil nazionale, generando il 13% di occupazione; +3,7% di presenze straniere), all’apertura della Bit di Milano i riflettori sono tutti puntati sul futuro di Daniela Santanchè. Resta o lascia? «No, non sono assolutamente preoccupata, assolutamente», risponde ai cronisti che le chiedono dell’udienza di fine marzo. «Sto lavorando tranquillamente. Io rispondo a tutto, sono qua, lavoro e porto avanti le attività del ministero», taglia corto.

Ma prima ancora c’è un altro scoglio da affrontare: oggi pomeriggio a Montecitorio arriva la mozione di sfiducia alla ministra del Turismo (presentata dal M5S e poi sottoscritta dal Pd), con un’ora e mezza di dibattito in cui il centrodestra ha deciso di astenersi dagli interventi. Sarà un fuoco di fila delle opposizioni, uno “sfogatoio” sul caso Santanchè.

Potrebbe essere un segnale, sostiene qualcuno della coalizione fra i padiglioni della Bit, di un’operazione di progressivo “sganciamento” di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia dalla ministra finita nell’occhio del ciclone giudiziario, una strategia che avrebbe come tappa finale, «ma non subito, magari dopo l’udienza di marzo», la sostituzione di Santanchè.

Il toto-ministro

Il toto-ministro impazza già da un po’ di tempo. Il candidato più naturale sarebbe Gianluca Caramanna, deputato, ma soprattutto da oltre un decennio alla guida del dipartimento turismo di FdI. Il capo, di fatto, della “corrente turistica” del partito, tanto da gestire già da adesso nella veste di consigliere della ministra, i dossier più delicati del settore. Compresi i rapporti con la rete di assessori al Turismo (i meloniani detengono la delega in quasi tutte le giunte regionali di centrodestra), con cui lo stesso Caramanna ha fatto “branco” nell’ultimo evento di partito a Brucoli.

Ma da fonti siciliane arriva una possibile alternativa al predestinato Caramanna: si parla infatti di Marco Osnato, presidente della commissione Finanze della Camera. Ma anche genero del fratello di Ignazio La Russa: il deputato di Belluno ha infatti sposato Mariacristina La Russa, figlia di Romano. Fantasie? Qualcuno minimizza, ma c’è chi si dice certo che con Osnato si replicherebbe lo stesso schema della scelta di Santanchè: un ministro gradito al presidente del Senato, ma con Caramanna sempre regista-ombra e dunque più libero di gestire la “corrente turistica”.

A proposito: all’inaugurazione della Bit gli esponenti siciliani ci sono (quasi) tutti. A partire dal “capostipite” degli assessori regionali al Turismo: Sandro Pappalardo, assurto alla presidenza di Ita-Lufthansa. L’ex pilota militare, già consulente del ministro Guido Crosetto, ha mantenuto il posto anche nel cda di Enit. Conflitto d’interessi? Non per i vertici di Enit, presenti alla Bit. «Abbiamo chiesto un parere all’avvocatura: può restare», si lascia scappare un meloniano siculo.

Fra i più acclamati dagli operatori nel padiglione della Sicilia c’è un altro ex assessore: Manlio Messina. «Ma non mi occupo più di turismo, né di equilibri siciliani», precisa con un sorriso. In compenso c’è un quarto di governo regionale, sponda FdI: dalla titolare del turismo, Elvira Amata (che anticipa come «assolutamente positivi» i dati sulle presenze in Sicilia nel 2024) all’assessora all’Ambiente, Giusi Savarino, che rilancia «l’attrattività di parchi e riserve», c’è anche Alessandro Aricò (Trasporti), manca solo Francesco Scarpinato (Beni culturali). Non avvistati né Carlo Auteri né Lillo Pisano, (ex?) meloniani del club. Fra gli stand non c’è uno spazio per Agrigento Capitale della Cultura. «Si è fatto molto, poi si può sempre fare di più e meglio» dice la ministra Santanchè.

E oggi è il giorno di Renato Schifani. Che sarà il protagonista di tutti gli eventi sulla Sicilia. Nell’attesa, Gaetano Galvagno spadroneggia fra gli stand. Tutti lo cercano, tutti lo vogliono. Lui si concede ai selfie, non trascura nessuno, illustra i progetti: c’è da promuovere la Sicilia, non bisogna risparmiarsi.