Sardegna, elezioni provinciali fissate per il 29 settembre

Saranno di secondo livello, al voto sindaci e consiglieri

CAGLIARI, 01 AGO – Si svolgeranno lunedì 29 settembre le elezioni per il presidente della provincia e il consiglio provinciale di Nuoro, Oristano, Gallura Nord-Est Sardegna, Ogliastra, Sulcis Iglesiente, Medio Campidano e per i consigli della Città metropolitana di Cagliari e di Sassari. Lo ha deciso la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde che ieri ha firmato un decreto di indizione dei comizi elettorali. Saranno elezioni di secondo livello perché il Parlamento non ha ancora preso in esame la norma che dovrebbe modificare l’attuale sistema. Ma il Consiglio regionale della Sardegna spinge verso il voto per tutti i cittadini (e non solo quello dei suoi rappresentanti nei comuni) e lo scorso 8 luglio ha approvato, con voto unanime di maggioranza e opposizione, una proposta di legge nazionale che dispone la modifica dell’attuale metodo di consultazione.

