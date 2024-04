Sardegna: il Pd incontra Todde e riunisce gli organismi

agenzia

Venerdì 22 assemblea e lunedì 25 direzione regionale dei Dem

CAGLIARI, 20 MAR – “Siamo venuti qui a festeggiare insieme alla presidente la sua proclamazione ufficiale, prima donna governatrice della storia dell’autonomia in Sardegna”. Così Piero Comandini, segretario del Pd, al termine dell’incontro con Alessandra Todde, durante il quale è arrivata la notizia della proclamazione ufficiale degli eletti, con la conferma degli 11 seggi al Pd e 8 al M5s. Con il presidente regionale Giuseppe Meloni e il futuro capogruppo Roberto Deriu, il segretario dem non si sbilancia sul contenuto dell’incontro e sui nomi degli esponenti in giunta. Il Pd potrà rivendicare tre assessori più una casella tra la presidenza del Consiglio regionale e la vice presidenza della Giunta. “Abbiamo parlato di come vediamo il futuro assetto istituzionale della Regione, quali sono i punti programmatici sui quali bisogna impegnarsi – sottolinea Comandini -. Quando si tratta di formare una giunta, che sia politica e competente, la discussione con la presidente è normale proprio perché si cerca di scegliere le competenze e le professionalità migliori. Il Pd ne ha tante, però si sta presentando con una grande disponibilità per contribuire a dare soluzione ai problemi della Sardegna”. Il prossimo incontro tra Alessandra Todde e il Pd è previsto per la prossima settimana: “Venerdì riuniamo l’assemblea e lunedì prossimo la direzione, poi entreremo nel vivo delle attività per comporre la giunta”.

