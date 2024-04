Sardegna: leader Pd Comandini eletto presidente del Consiglio

agenzia

Il segretario dem si dimetterà dalla carica nel partito

CAGLIARI, 09 APR – È Piero Comandini, attuale segretario del Pd e consigliere regionale alla seconda legislatura, il nuovo presidente del Consiglio regionale sardo. È stato eletto con 42 preferenze (quindi anche con una parte dei voti dell’opposizione) alla terza votazione, in cui era sufficiente la maggioranza semplice, dopo le prime due andate a vuoto per il mancato raggiungimento del quorum dei due terzi dei votanti. Nelle prime due votazioni l’opposizione ha votato il consigliere Antonello Peru, Sardegna al Centro 20venti, che è il decano di questa legislatura, con la sua quarta elezione nell’Assemblea. Piero Comandini si dimetterà poi dalla carica nel partito, non per obbligo ma per opportunità di non rivestire il doppio incarico. Nella scorsa legislatura, invece, il presidente del Consiglio Michele Pais era rimasto coordinatore regionale della Lega.

