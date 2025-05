Schede sparite e ritrovate, interrogata presidente di seggio

agenzia

Donna portata in caserma dai Carabinieri a Scalea

SCALEA (COSENZA), 26 MAG – La presidente di un seggio per le elezioni comunali di Scalea (Cosenza), dove sono state segnalate irregolarità, si è allontanata dal seggio ed è stata accompagnata dai carabinieri fino alla locale Stazione dell’Arma. L’episodio è avvenuto intorno alle ore 13.00, mentre erano in corso le votazioni. I carabinieri stanno indagando dopo che la presidente era stata trovata in possesso di due schede e di un timbro nel seggio, ospitato in un edificio delle scuole materne cittadine. Da quanto si è appreso, si tratta di un’attività svolta dall’Arma nell’ambito delle indagini su quanto avvenuto nelle scorse ore nel seggio, al termine delle quali la donna tornerà al suo posto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA