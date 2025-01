Schifani e la sanità siciliana: «Chi non è all’altezza vada a casa, basta malati nei corridoi degli ospedali»

palermo

Il presidente della Regione ha parlato a Palermo ad una inbiziatoiva dell'assessore Tamajo

«Se qualcuno non è all’altezza di risolvere i problemi se ne torni a casa. Poltrone di comodo, con Schifani, non ce ne sono più. La questione sanità ospedaliera mi preoccupa molto. Non staremo fermi. La politica è entrata troppo su quelle che sono le nomine e le disfunzioni organizzative della sanità pubblica. E’ stata distratta».

Lo ha detto il presidente della Regione, Renato Schifani, parlando nel corso dell’evento organizzato dall’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, a Le Terrazze di Mondello, per fare gli auguri di buon anno ai palermitani.

«Sento il dovere – prosegue – di intervenire personalmente per cercare di capire il perché di certe morti in certi pronto soccorso, dove i malati stanno nei corridoi e non nelle stanze. Non è possibile. E’ uno scandalo. Questi scandali non dobbiamo soltanto denunciarli, ma dobbiamo risolverli. Anche questo è un sistema che ho trovato, un sistema di governo dalla politica che spesso ha fatto anche scelte sbagliate e parlo non soltanto di centro destra ma anche di centro sinistra. Non ci vengano a dare lezioni di moralità politica certe persone che, con Crocetta, hanno portato la Sicilia in disavanzo di 8 miliardi e mezzo», conclude Schifani.

L’ok ai termovalorizzatori

«Noi dobbiamo uscire dalla crisi dei rifiuti e dallo scandalo che vede la Sicilia pagare 100 milioni l’anno per portare i rifiuti all’estero e farli bruciare. E’ una cosa assurda. Abbiamo già individuato le aree a Palermo e a Catania. Domani firmeremo con Invitalia un protocollo per cui l’Agenzia si occuperà di gestire le gare».

Le dinamiche del Pd

«In Sicilia ho trovato un’opposizione responsabile, non barricadiera, ma che propone. Ci siamo trovati in un rapporto civile. Io rispetto l’opposizione, rispetto le dinamiche che il Pd sta vivendo in questo momento, perché fanno parte delle dinamiche interne di un partito che sta all’opposizione, ma che fa parte della storia dell’Italia. Ci confrontiamo. Ci attende un percorso di concretezza. Il confronto – prosegue – è serrato e questo ci consente di recepire alcuni suggerimenti, in forza dei quali abbiamo potuto approvare la manovra finanziaria entro il 27 dicembre», conclude Schifani.

Il polo pediatrico

«Noi entro l’estate contiamo di dare inizio ai lavori ad un’eterna incompiuta che gridava vendetta: il Polo pediatrico di Palermo, che aiuterà la salute dei nostri figli, il cui progetto è fermo dal 2014».

