Schifani firma emendamento che rende retroattivi i benefici per le donne vittime di violenza. La Vardera: «Merito mio»

IL PROVVEDIMENTO

Il nuovo testo è stato inviato all’Ars per proseguire l’iter verso l’approvazione definitiva

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha firmato un emendamento per aumentare i benefici a favore delle donne vittime di violenza. L’intervento legislativo punta a modificare l’articolo 118 della legge regionale 3/2024, introducendo un elemento importante: la retroattività.

La normativa attualmente in vigore riconosceva già alle vittime di violenza – così come ai figli delle donne uccise – lo stesso trattamento riservato a chi ha subito crimini di mafia. Con l’iniziativa di Schifani, questo supporto viene ulteriormente esteso, ma limitatamente ai fatti accaduti nel territorio siciliano. Il nuovo testo è stato inviato all’Ars per proseguire l’iter verso l’approvazione definitiva.

«Oggi è un giorno storico: se non avessi portato la mia norma, conosciuta come “legge La Vardera”, su Rai3 nella trasmissione di Giletti per denunciare la non applicazione, ad oggi sarebbe ancora parcheggiata come lo è stata per oltre un anno e mezzo – ha detto in proposito il deputato regionale e leader di Controcorrente Ismaele La Vardera – . Sono contento per tutte quelle donne che finalmente avranno giustizia e anche per gli orfani che potranno così essere assunti nel comparto regionale proprio come avevo previsto due finanziarie fa».