«Schifani già mollato da elettori e alleati»: Faraone sul gradimento del governatore

Le parole del vice-presidente di Italia Viva

«Ho sempre detto che Renato Schifani sarebbe stato mollato dai suoi alleati e che il secondo mandato era solo nei suoi sogni. Adesso, dopo i sondaggi di questi giorni che lo danno ultimo nella classifica dei governatori e quelli che lo vedono, nel gradimento degli elettori, dietro alcuni suoi alleati, i suoi più stretti collaboratori dovrebbero indurlo ad accettare un giusto e per nulla prematuro pensionamento». Lo dice Davide Faraone, vice-presidente di Italia Viva.