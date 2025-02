Schifani: «La burocrazia è lenta, a volte mi sento un marziano…»

Politica

Il presidente della Regione ospite di Telecolor-Antenna Sicilia, durante la diretta televisiva per la festa di Sant'Agata

«Gli osservatori finanziari e l’Istat attestano questo momento di crescita della Sicilia, che tocca l’occupazione, ma anche il Pil che cresce e aumentano le entrate tributarie. Questo perché stiamo attuando una politica liberale, cioè di attrazione di investimenti. Stiamo cercando di semplificare le regole per chi investe. Chi investe ha bisogno di avere tempi e conoscenza del degli investimenti, dei tempi per ottenere le autorizzazioni. Su questo stiamo molto puntando. Manca però per fare proprio quel salto di qualità per permettere di realizzarli». Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, intervenendo, a Telecolor-Antenna Sicilia, durante la diretta televisiva per la festa di Sant’Agata, Patrona di Catania.