Schifani, la ricandidatura e la coalizione: «Sono fiducioso, se vogliamo fare termovalorizzatori e dissalatori…»

regione

Il presidente della Regione ha parlato di un suo secondo mandato

«Sono fiducioso ma sono l’espressione di una coalizione»: Renato Schifani, governatore della Regione Siciliana ha risposto in questi termini a una domanda sulla sua volontà di ricandidarsi, a margine della Bit, la Borsa Italiana del Turismo in corso a Rho FieraMilano sottolineando il bisogno di continuità «se vogliamo vigilare e fare in modo che i termovalorizzatori possano essere non solo iniziati, ma realizzati, e i dissalatori».

«Abbiamo problemi strategici che postulano l’esigenza di una continuità, poi non decido da solo, sono figlio di una coalizione. Sono presidente del consiglio nazionale di Forza Italia e ho la mia storia – ha aggiunto l’ex presidente del Senato – ma è una valutazione che si farà assieme».