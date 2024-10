Schifani: «Potabilizzare l’acqua del mare uno scenario ormai obbligatorio per la Sicilia»

EMERGENZA SICCITÀ

Il governatore: «Lo fanno paesi come gli Emirati Arabi dove non piove mai e anche noi dobbiamo guardare a questa soluzione»

I dissalatori che la Sicilia aveva e che ha dismesso sembra oggi l’unica via per affrontare l’emergenza della siccità nell’Isola. E anche il presidente della Regione Renato Schifani ragiona su questa soluzione. «Ormai con la desertificazione e con le mutazioni climatiche dobbiamo cominciare a guardare, specialmente noi che siamo un’isola, al tema del riutilizzo delle acque del mare – ha detto il governatore intervenendo al recruting day di Webuild a Palermo per la selezione di 200 persone da inserire in un piano di formazione – . Lo hanno fatto paesi come Dubai e gli Emirati arabi, vivono di questo perché lì non piove mai. Penso che la Sicilia debba cominciare a guardare con coraggio, ma con convinzione, alla soluzione del problema attraverso l’utilizzo dell’acqua del mare, la desalinizzazione e grossi impianti di potabilizzazione. Questo è lo scenario al quale io guardo e penso sia uno scenario obbligatorio».