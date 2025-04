Schifani: «Sta per essere pubblicato il bando per i due termovalorizzatori di Palermo e Catania, scelta necessaria per la Sicilia»

EMERGENZA RIFIUTI

Il governatore: «Impianti essenziali per superare la dipendenza delle discariche»

«Sta per essere pubblicato il bando per la progettazione di due termovalorizzatori, uno a Palermo ed uno a Catania. È un passaggio decisivo, un progetto strategico che ho voluto con determinazione fin dall’inizio del mio mandato e che ora prende finalmente corpo grazie al lavoro di Invitalia, la società incaricata delle procedure di gara della mia qualità di commissario per il ciclo integrato dei rifiuti. Un’opera interamente finanziata dalla Regione attraverso il Fondo per lo sviluppo e l’acquisizione con ben 800 milioni di euro. Una cifra che ci permetterà non solo di affrontare in modo strutturale l’emergenza dei ri fiuti, ma anche di abbattere sensibilmente i costi di conferimento e di conseguenza ridurre la Tari per famiglie ed imprese».

Sono le parole che il presidente della Regione, Renato Schifani, ha scritto in un messaggio dedicato all’apertura della XVII edizione di Ecomed – Green Expo del Mediterraneo, riferendosi alla realizzazione dei due termovalorizzatori in Sicilia.