Schifani vuole le “pagelle” dei dirigenti regionali: «Non mi vengano a dire che sono tutti bravi, coi burocrati devo fare il maresciallo»

REGIONE

L'avvertimento del governatore che da tempo sferza gli apparati della burocrazia: «Avrei voluto evitare la proroga di contratti ma...»

«Entro sei mesi voglio vedere le schede di valutazione dei dirigenti della Regione. Non mi vengano a dire che sono tutti bravi. Ho ingoiato la proposta di proroga dei contratti ma se non arrivano le valutazioni, per ogni singolo dirigente, blocco tutto. Non si può essere dirigenti a vita, anche per questo la macchina burocratica della Regione non è efficiente». A lanciare quest’avvertimento è il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, che da tempo sferza la burocrazia.

Il governatore ha riferito ai cronisti che ieri in giunta ha trovato la proposta dall’assessore alla Funzione pubblica, Andrea Messina, che prevede la proroga dei dirigenti fino a dicembre. «Avrei voluto evitare la proroga in blocco ed effettuare i controlli sull’operato dei dirigenti – ha detto Schifani – Ho dovuto ingoiare, ma non ho fatto passare la delibera e ho chiesto all’assessore di ripresentarla inserendo dei paletti: entro sei mesi voglio le valutazioni».

«Non voglio fare la guerra, ma con la burocrazia della Regione sono costretto a fare il maresciallo, il caporale, il colonnello e il generale», ha detto ancora.