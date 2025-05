Schlein a Istanbul, incontro con il leader del CHP Ozgur Ozel

agenzia

Arresto del sindaco Imamoglu e oppositori Erdogan tra i temi

ROMA, 24 MAG – La segretaria del Pd Elly Schlein ha incontrato oggi a Istanbul Özgür Özel, leader del CHP, principale partito dell’opposizione turca. “Nel corso dell’incontro bilaterale – riferisce una nota del Pd – i due leader hanno affrontato il tema dell’arresto ingiustificato del sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, candidato alla presidenza e principale avversario di Erdogan, e di quello dei molti oppositori politici, giornalisti, imprenditori e studenti”. La segretaria del Pd ha rinnovato la piena solidarietà, sua personale e dell’intero Partito democratico, al CHP e alla sua lotta per la democrazia in Turchia. Schlein ha poi sottolineato l’impegno del PD per la liberazione del sindaco Imamoglu, concretamente iniziato con il viaggio, già nei giorni immediatamente successivi all’arresto, dell’ex sindaco di Firenze Dario Nardella a Istanbul, impegno proseguito poi con gli incontri del responsabile Esteri del Pd Peppe Provenzano con la leadership del CHP ad Ankara.

