Schlein agli alleati, non perdiamo tempo in competizioni

agenzia

'La gente ci chiede unità e coerenza del progetto'

REGGIO EMILIA, 14 SET – “Andiamo a vincere insieme le regionali e poi continuiamo a lavorare insieme sui temi concreti. La gente ci chiede unità e coerenza del progetto. Diamoci il tempo giusto per farlo maturare, non facciamo l’errore di arrivare all’ultimo. Non perdiamo tempo in competizioni fra di noi, ogni minuto passato in polemiche al nostro interno” del partito e della coalizione “è un minuto in meno speso a pungolare il governo sulle sue mancanze e sulle sue divisioni. Possiamo lavorare per vincere le prossime elezioni politiche”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein alla festa nazionale dell’Unità, in corso a Reggio Emilia.

