Schlein, al lavoro per chiudere le intese per le Regionali

Ci faremo trovare pronti anche per il voto in Calabria

ROMA, 04 AGO – “Stiamo lavorando e siamo fiduciosi, siamo già partiti in alcune regioni come il Veneto e le Marche e stiamo lavorando per chiudere le alleanze anche nelle altre regioni che vanno al voto. Lavoreremo anche sulla Calabria che andrà al voto perchè il presidente Occhiuto ha nasato che la sua maggioranza voleva liberarsene e ha ritenuto di usare per fini personali l’istituzione Regione per potarla al voto, noi ci faremo trovare pronti”. Lo afferma la segretaria del Pd, Elly Schlein, in una dichiarazione ai Tg parlando della Calabria e delle elezioni regionali.

