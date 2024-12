Schlein, Albania è clamoroso fallimento propaganda Meloni

agenzia

Avete buttato 800 milioni di euro

ROMA, 17 DIC – “Lei ha detto che i centri in Albania funzioneranno. Grazie, ci ha messo un po’, ma ha ammesso che non funzionano, sono un clamoroso fallimento della sua propaganda”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein nelle dichiarazioni di voto dopo le comunicazioni della premier Meloni alla Camera. “Sono stata nei centri in Albania – ha quindi riferito – sono vuoti, lo rimarranno. Le ho portato anche delle foto, se vorrà farle vedere ai colleghi del Consiglio europeo. Avete buttato 800 milioni di euro”. “Mentre portavate otto migranti in Albani – ha proseguito – a Lampedusa ne sono arrivati 2.000. Abbia il coraggio di dire ad Orban che chi approda a Lampedusa approda in Euorpa”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA