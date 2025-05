Schlein, altro che pontiera, Italia ha perso il treno

agenzia

Domani i leader europei sentono Trump e Meloni non ci sarà

ROMA, 18 MAG – “Altro che pontiera: domani i leader europei si sentiranno con Trump per un percorso vero di pace giusta e l’Italia non ci sarà”. Elly Schlein, segretaria dem, a ‘Che tempo che fa’ su la Nove ridimensiona il risultato diplomatico di oggi della premier Giorgia Meloni nel trilaterale a Palazzo Chigi con DJ Vance e Ursula von del Leyen, dove il numero due della Casa Bianca ha definito la premier “una buona amica” e “un costruttore di ponti fra Europa e Stati Uniti”. “L’Europa deve trovare la sua strada per la pace – ha aggiunto la Schlein – e l’Italia ha perso il treno”.

