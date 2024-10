Schlein, bene Conte su Liguria, noi testardamente unitari

agenzia

'Sfida molto importante con nostra ottima candidatura'

MORMANNO, 11 OTT – “Noi siamo sempre stati testardamente unitari e continueremo a esserlo. Certamente siamo sempre stati disponibili e continuiamo a essere disponibili”. Lo ha detto Elly Schlein in Calabria rispondendo ad una domanda sulla disponibilità a chiudere l’accordo in Liguria da parte del leader del M5s Giuseppe Conte. “La Liguria affronta una sfida molto importante – ha aggiunto Schlein – con un’ottima candidatura da parte nostra che è quella di Andrea Orlando che ha tutte le competenze sulla sanità pubblica, il lavoro, la reindustrializzazione che servono per assicurare un futuro dopo nove anni di mal governo delle destre”.

