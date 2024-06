Schlein, ci siamo sentite con Meloni, complimenti reciproci

agenzia

Non li abbiamo fermati ma di certo li abbiamo rallentati

ROMA, 10 GIU – “Ci siamo sentite” con Giorgia Meloni per “complimentarci del risultato reciproco. E’ vero che sono cresciuti in termini percentuali ma non in termini assoluti. Non li abbiamo fermati, ma di certo li abbiamo rallentati. Le europee di solito rafforzano chi è al governo, ma la soglia del 30% non è arrivata e noi abbiamo superato il 20%”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein in conferenza stampa al Nazareno.

