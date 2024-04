Schlein, Conte aiuta la destra, sberla a persone perbene

agenzia

Chi ha iniziato con Chigi non ha dimestichezza con gazebo

ROMA, 05 APR – “Chi ha iniziato a fare politica con palazzo Chigi capisco che non abbia dimestichezza con la militanza e con i gazebo. Pretendo però che si abbia rispetto. È una sberla per tutta la gente perbene che si stava preparando ad andare a votare. È un’illazione dire che entrambi i candidati si potessero avvalere di mezzi poco trasparenti”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein dal palco di Bari, riferendosi alla scelta di Giuseppe Conte. “Così – ha aggiunto – aiutano la destra. Abbiamo bisogno di una politica che guardi alle prossime generazioni e non i sondaggi. Sulla legalità non accettiamo lezioni di moralità da nessuno”.

