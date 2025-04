Schlein, contro i femminicidi serve la prevenzione

agenzia

Rendere obbligatoria l'educazione all'affettività e a differenze

ROMA, 02 APR – “Due ragazze di 22 anni ammazzate in due giorni. Una donna di 72 aggredita dal marito. Che cosa aspettiamo a investire 50 milioni in più sulla formazione degli operatori perché ogni donna sappia che la sua denuncia verrà presa sul serio, che cosa aspettiamo a rendere obbligatoria l’educazione all’affettività e alle differenze in ogni ciclo scolastico? Serve la prevenzione, non basta la repressione del minuto dopo. Bisogna salvare le vite delle donne e bisogna difendere la nostra libertà”. Lo dichiara la segretaria del Pd Elly Schlein.

