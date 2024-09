Schlein, convergenza intorno a Orlando si fa sempre più larga

agenzia

'Spero che partiremo presto con la campagna elettorale'

PONTELAGOSCURO (FERRARA), 02 SET – Ci sono stati passi significativi in avanti, già nella giornata di ieri con una convergenza che si fa sempre più larga attorno al profilo di Andrea Orlando, che è il profilo più solido e competente. La sua esperienza sul campo del lavoro e delle politiche industriali, ma anche delle battaglie per la sanità pubblica, è di garanzia. Mi auguro e spero che al più presto partiremo con la campagna elettorale”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, alla festa dell’Unità di Ferarra a Pontelagoscuro, a proposito delle interlocuzioni nel centrosinistra in vista delle regionali in Liguria.

