Schlein, da La Russa una mancanza di senso delle Istituzioni

Non è che quando si perde si aboliscono le elezioni

ROMA, 25 GIU – “Non è che quando si perde si aboliscono le elezioni, non si scappa con il pallone in mano, a differenza di quello che ha detto ieri” La Russa. “Non è colpa degli elettori se la destra ha perso, è colpa loro. Noi non ci stiamo, e troviamo grave e sconveniente che la seconda carica dello stato parli di cambiare le regole a pochi minuti dalla sconfitta, manca il senso delle istituzioni”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein in conferenza stampa al Nazareno.

