Schlein, dall’Umbria grande slancio per lavoro in Italia

Segretaria Pd sottolinea difesa sanità e scuola pubblica

PERUGIA, 18 NOV – “Questo sforzo corale andrà avanti ma ci avete dato un grande slancio di speranza per il lavoro che ci aspetta in tutta Italia nei prossimi mesi sulle grandi questioni, a partire dalla difesa della sanità pubblica e universalistica ma anche quella della scuola pubblica”: lo ha sottolineato la segretaria del Pd Elly Schlein parlando a Perugia accanto a Stefania Proietti, nuova presidente dell’Umbria per il centrosinistra. Lo ha fatto nella sede del comitato elettorale insieme anche alla sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi. “L’Umbria guarda avanti con Stefania” ha detto ancora Schlein. “Non era mai successo – ha aggiunto – che tutte le forze alternative alla destra andassero insieme, convinte da un progetto condiviso, a dire a una persona ‘sei tu che lo devi guidare’. E’ successo qui perché ha dimostrato di essere una grandissima amministratrice ma soprattutto una persona di grande umanità”: “Abbiamo avuto speranza dal primo giorno e ci abbiamo creduto – ha detto ancora Schlein – e se abbiamo potuto riaccendere la speranza è anche grazie a un’altra donna straordinaria, Vittoria Ferdinandi. Venendo qui da Bologna vi voglio portare anche l’abbraccio di Michele De Pascale. Il vero senso di questa vittoria collettiva, perché è una festa di tutte le forze politiche, è che abbiamo saputo vincere con l’unità e l’umiltà. Ogni parte di questa coalizione ha portato il suo pezzo”.

