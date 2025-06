Schlein, ‘dirimente esito del voto Regionali per il governo’

agenzia

La segretaria Pd ad Ancona, "per Meloni non lo è, mi sorprende"

ANCONA, 05 GIU – “Ho letto una dichiarazione di Meloni che mi ha sorpresa, dice che l’esito delle Regionali che ci saranno anche nelle Marche non è dirimente per il governo. Le chiedo che cosa sia dirimente per questo governo. Se lo sono i 25 mesi di fila di calo della produzione industriale italiana, se lo sono i salari tra i più bassi d’Europa”. Così Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, a margine della Festa dell’Unità delle Marche in corso ad Ancona.

