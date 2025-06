Schlein, è una piazza unitaria e inclusiva

agenzia

E' la risposta di forze politiche a una richiesta fortissima

ROMA, 07 GIU – “E’ una piazza molto unitaria e inclusiva, lo sentite anche dal palco dove si alterneranno testimonianze di associazioni, ma anche di palestinesi e anche di israeliani che stanno manifestando contro Netanyahu e contro il cinismo di un governo che sta portando avanti un massacro per i propri fini politici”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein a margine della manifestazione per Gaza in corso a Roma. “È una piazza che finalmente vede le forze politiche assumersi la responsabilità di rispondere a una richiesta fortissima che abbiamo sentito dal basso. E lo vedete in questa magnifica piazza trasversale, aperta”.

