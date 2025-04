Schlein, ennesima barbarie russa, Europa ottenga tregua

agenzia

Oltre 30 assassinati da Putin.Sostenere Kiev per una pace giusta

ROMA, 13 APR – “A Sumy oltre 30 morti in un giorno di festa: donne, uomini, bambini assassinati da Putin mentre celebravano la domenica delle palme. L’ennesima barbarie russa contro la popolazione civile ucraina, che deve essere sostenuta fino al raggiungimento di una pace giusta che garantisca la sicurezza di questo Paese e del suo popolo. Questa dev’essere la priorità dell’Europa, sostenere l’Ucraina ed ottenere una tregua per negoziare una pace giusta, che non può essere la resa verso un aggressore che anche oggi mostra tutta sua ferocia. La comunità del Partito democratico è e sarà al fianco del popolo ucraino”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein.

