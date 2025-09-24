Sfoglia il giornale

Schlein, evidente che ad attaccare Flotilla è stato Israele

E la Meloni attacca gli attivisti invece di difenderli

Di Redazione |

ROMA, 24 SET – “E’ evidente” che ad attaccare Flotilla è stato Israele “hanno minacciato gli attivisti dicendo che li avrebbero trattati come terroristi”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a Realpolitik, su Rete 4. “E’ un attacco deliberato all’Italia. E la Meloni non solo tace, ma attacca gli attivisti invece di proteggerli”.

