Schlein, evidente che ad attaccare Flotilla è stato Israele

agenzia

E la Meloni attacca gli attivisti invece di difenderli

ROMA, 24 SET – “E’ evidente” che ad attaccare Flotilla è stato Israele “hanno minacciato gli attivisti dicendo che li avrebbero trattati come terroristi”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a Realpolitik, su Rete 4. “E’ un attacco deliberato all’Italia. E la Meloni non solo tace, ma attacca gli attivisti invece di proteggerli”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA