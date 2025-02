Schlein, giornata triste, Meloni manca di rispetto al Paese

agenzia

In Aula doveva esserci la premier non Nordio e Piantedosi

ROMA, 05 FEB – “Questa è una giornata triste per la democrazia, Nordio e Piantedosi sono venuti in Aula a coprire le spalle della premier. Ma oggi in quest’aula doveva esserci Giorgia Meloni, che invece manca di rispetto all’Aula e al paese”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein nel dibattito sulle comunicazioni dei ministri Nordio e Piantedosi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA