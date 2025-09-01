Schlein, governo italiano difenda attivisti Sumud Flotilla

agenzia

'E' grande operazione umanitaria dal basso. Europa intervenga'

LIVORNO, 01 SET – “Le minacce del ministro israeliano Givir contro le attiviste e gli attivisti della Global Sumud Flotilla vanno rispedite con forza al mittente da parte dei governi europei, del governo italiano e anche dell’Ue. E’ partita la più grande missione umanitaria dal basso che cerca di rompere il blocco degli aiuti umanitari, del cibo, dell’energia, dell’acqua, ai palestinesi operato dal governo criminale di Netanyahu e dei suoi ministri che parlano apertamente della loro intenzione di cancellare Gaza e la Palestina. In questa vicenda l’unica cosa illegale sono i crimini del governo Netanyahu. Noi siamo e saremo al fianco degli attivisti della Global sumud flottilla e siamo convinti che il governo italiano debba prendere posizione per difendere gli attivisti italiani che sono a bordo”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a margine della sua visita alla Feste dell’Unità a Livorno, dove è stato organizzato un pranzo con volontari e militanti dem.

