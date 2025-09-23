Schlein, il governo non criminalizzi ogni forma di dissenso

agenzia

Noi la violenza la condanniamo sempre, ieri quasi tutti pacifici

ROMA, 23 SET – “La stragrande maggioranza ha scioperato e manifestato in modo pacifico: dico al governo, smettetela di criminalizzare ogni forma di dissenso, l’Italia non vuole essere complice dei crimini di Netanyahu”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, nella relazione alla direzione del partito, in corso al Nazareno. “Ieri Meloni ha chiesto di condannare la violenza delle piazze. Noi la violenza la condanniamo sempre. Stiamo aspettando che Meloni condanni i crimini di Netanyahu”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA