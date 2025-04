Schlein, il Papa non merita ipocrisia di chi deporta i migranti

agenzia

Centrodestra non applaude l'intervento della segretaria del Pd

ROMA, 23 APR – “La scomparsa di papa Francesco ci priva di una voce significativa che ha saputo interrogare credenti e non credenti, merita il nostro cordoglio; quello che non merita è l’ipocrisia di chi non ha mai dato ascolto ai suoi appelli ed oggi cerca di seppellire nella retorica il suo potente messaggio, di chi deporta i migranti, toglie i soldi ai poveri, nega l’emergenza climatica e nega le cure a chi non se le puo’ permettere”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein alla commemorazione di Papa Francesco a Montecitorio. I parlamentari di maggioranza non applaudono l’intervento di della segreteria del Pd. Nell’aula di Montecitorio ci sono stati anche diversi brusii nei banchi di centrodestra mentre la leader Dem parlava delle posizioni del Pontefice nei confronti della pace, degli ultimi, dell’accoglienza dei migranti e dell’Ucraina. I parlamentari del Pd invece hanno battuto le mani sia al capogruppo di FdI Galeazzo Bignami che alla deputata della Lega Simonetta Matone, che è intervenuta in Aula a nome del partito.

