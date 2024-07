Schlein, in Gran Bretagna un ciclo nuovo, auguri a Starmer

agenzia

Segnale positivo e incoraggiante, in bocca al lupo al Labour

ROMA, 05 LUG – “Non mancano segnali positivi e incoraggianti. In Gran Bretagna, dove i conservatori hanno governato per 14 anni, si è aperto un ciclo nuovo. A Starmer e a tutto il Labour un abbraccio per lo straordinario successo e un augurio di buon lavoro”. Lo ha detto la segretaria Elly Schlein nella sua relazione alla Direzione nazionale del Pd.

