Schlein, l’alternativa è realtà concreta, il Pd è il perno

'Anche le altre forze sentono una comune responsabilità'

ROMA, 23 SET – “Abbiamo smentito chi guardava con scetticismo il nostro lavoro paziente di unità e dialogo. Molto c’è da fare, ma oggi vediamo che l’alternativa è già concreta e realtà, dove governiamo insieme, dove ci siamo presentati insieme”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, nella relazione alla direzione del partito, in corso al Nazareno. “Anche le altre forze sentono una comune responsabilità per costruire un’alternativa. Il Pd è il perno di questa prospettiva, di questa alternativa. Mettiamo questa forza al servizio di un progetto alto”.

