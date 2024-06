Schlein, le amministrative ci conforteranno sulle alleanze

agenzia

"Siamo testardamente unitari, ce lo chiede la gente per strada"

ROMA, 05 GIU – “Siamo testardamente unitari, ce lo chiede la gente per strada, la gente ci chiede unità nella coerenza, attorno a progetti coerenti e a candidature in grado di rappresentarlo. Sarà soprattutto l’esito delle amministrative a confortarci in questa direzione, in più dei 2/3 dei capoluoghi al voto abbiamo costruito alleanze anche col M5s, anche con Avs e altre forze del centro e moderate”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a Corriere.it

