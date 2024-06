Schlein, le città bocciano il governo, un messaggio a Meloni

agenzia

Una vittoria storica per il Pd ed il campo progressista

ROMA, 24 GIU – “Una vittoria storica per il Pd ed il campo progressista. Abbiamo vinto in tutti e 6 capoluoghi di Regione, strappandone tre alla destra e con tre nuove sindache. Da Firenze a Bari, da Campobasso a Perugia, da Potenza a Cagliari. E’ irrevocabile: le città hanno bocciato la destra che governa e mandato un messaggio chiaro a Giorgia Meloni. Basta tagli alla sanità, basta ai salari bassi e no all’autonomia differenziata”. Lo afferma la segreteria del Pd Elly Schlein commentando i risultati dei ballottaggi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA