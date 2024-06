Schlein, le parole del Papa sui gay? Sbagliate

agenzia

Per chi ricopre cariche il linguaggio è importanisstimo

ROMA, 02 GIU – Le parole del Papa sui gay? “Sbagliate. Non mi può venire in mente nessun altro aggettivo. Penso che il linguaggio, soprattutto per chi ricopre cariche così importanti, sia importanisstimo. Nonostante mi prendano in giro, non smetterò mai di usare un linguaggio inclusivo, che vuol dire avere contezza e rispetto di chi hai di fronte”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein alla Pride croisette, a Roma.

