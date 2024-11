Schlein, Lega contro FI, la maggioranza è in frantumi

agenzia

Impegnati a litigare non si occupano dei problemi del Paese

ROMA, 27 NOV – “Emendamento della Lega bocciato per i voti di Forza Italia, che ha votato contro come le opposizioni. La maggioranza è in frantumi e le divisioni sono evidenti. Sono allo sbando, troppo impegnati a litigare tra loro, a competere anziché governare il Paese. E intanto non si occupano della salute e dei salari, dei problemi concreti degli italiani.” Lo dichiara la segretaria del Pd Elly Schlein.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA