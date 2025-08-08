Schlein, Media Freedom act in vigore, Italia fuori legge

agenzia

'L'infrazione sarà nuova tassa su TeleMeloni'

ROMA, 08 AGO – C’è un “rumoroso silenzio del governo. Oggi, 8 agosto, entra in vigore la nuova normativa europea del Media Freedom act, che tutela l’informazione e la libertà di stampa, il pluralismo. Da oggi l’Italia è fuori legge, rischia una procedura di infrazione, perché tra le tante disposizioni ce n’è una che dice che il servizio pubblico deve essere indipendente dai partiti e dalla politica”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein in una diretta social. “Se dovesse partire una procedura di infrazione” ha poi aggiunto, “sarebbe un’ulteriore tassa su TeleMeloni che il governo fa pagare a tutti noi. Ma anche su questo non abbiamo sentito una parola”.

