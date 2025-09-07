Schlein, Meloni abituati non ti faremo favore di dividerci

agenzia

"Ti batteremo. Per noi l'unità è la nostra identità"

TORINO, 07 SET – “Non succedeva da vent’anni che riuscissimo ad andare insieme con la stessa coalizione in tutte le Regioni: la destra si deve abituare, glielo diciamo anche qua da Torino, cara Giorgia Meloni, abituati perché non ti faremo mai più il favore di dividerci e anzi andremo avanti uniti insieme e vi batteremo”. A dirlo la segretaria Pd Elly Schlein alla Festa dell’Unità di Torino, sottolineando: “glielo diciamo mentre loro sono ancora in alto mare e stanno ancora litigando sulle candidature”. “Noi – aggiunge – in queste lunghe settimane di lavoro, Regione per Regione, in nessuna di queste abbiamo visto liti. Abbiamo scelto insieme le candidature più competitive, ci siamo riuniti attorno a un programma condiviso con lo spirito davvero di costruire insieme un’alternativa con la nostra gente che ce lo chiede. Perché – conclude – l’unità per noi è un tratto identitario, non è uno schema elettorale, non è una soluzione politica, per noi è identità, perché non ce l’ha imposta il medico, ce lo chiede la nostra gente e a questo noi vogliamo lavorare”.

